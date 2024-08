Iaccarino vicino al prestito al Gubbio: il Napoli cercherà un altro centrocampista?

E' stato convocato da Antonio Conte per le gare contro Hellas Verona e Bologna, adesso il futuro di Gennaro Iaccarino sarà nuovamente in Serie C. Dopo il prestito dello scorso anno a Monopoli, il centrocampista del Napoli secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoC.com è vicino al Gubbio. A questo punto se davvero Gilmour saltasse il club azzurro avrebbe comunque bisogno di un altro centrocampista.

