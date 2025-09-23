Idea per la porta: piace il 2007 Iuliano della Cavese. C'è anche il Benfica
Un'idea, un possibile investimento per il futuro. Simone Iuliano, portiere classe 2007 della Cavese, è finito nei radar di alcuni club di Serie A come possibile acquisto in ottica futura. Il giovane estremo difensore, un po' a sorpresa non trova spazio nell'undici iniziale in una formazione che ha come ulteriore portiere un altro giovane. SI tratta del classe 2004 Boffelli. Due giovani tra i pali. Lo scrive Tmw.
A Iuliano, come investimento per il futuro, potrebbe pensare il Napoli con cui c'erano già stati degli approcci nel mercato estivo. E sullo sfondo le sirene estere, segnatamente dal Portogallo. Dove il Benfica ha messo gli occhi sul giovane portiere, sempre come potenziale investimento per un domani. Un patrimonio da poter valorizzare nel tempo. La Serie A chiama Iuliano. Contratto con la Cavese fino al 2027, ma interessamenti dal mercato in ottica futura.
