Idea Pinamonti come vice Hojlund, ma occhio al Torino: è la prima scelta per l'attacco

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Domani il Torino ospita il Sassuolo in una sfida che intreccia anche diversi scenari di mercato. Tra gli obiettivi principali dei granata c’è Andrea Pinamonti

Domani il Torino ospita il Sassuolo in una sfida che intreccia anche diversi scenari di mercato. Tra gli obiettivi principali dei granata c’è Andrea Pinamonti, individuato per ricostruire un reparto offensivo che rischia una profonda rivoluzione: Simeone, Zapata e Adams hanno infatti un futuro sempre più incerto per motivi diversi. L’idea del ds Petrachi è quella di puntare su un gruppo di giovani italiani per rilanciare le ambizioni del Torino.

Non solo il Torino: anche Napoli e Roma su Pinamonti

Pinamonti, autore di 8 gol in stagione e sempre più centrale nel gioco del Sassuolo, è ormai vicino ai 27 anni e vanta un importante percorso in Serie A con 245 presenze e 58 reti complessive. Il suo valore di mercato, però, resta elevato: il Sassuolo lo considera un elemento chiave e sul giocatore ci sono anche Napoli e Roma. Il contratto è valido fino al 2027, con una valutazione intorno ai 15 milioni di euro. Il suo profilo - riferisce La Stampa - è molto apprezzato sul mercato, ma il Sassuolo non ha intenzione di cederlo facilmente e parte da una valutazione elevata, consapevole anche dell’interesse di diversi club di Serie A pronti a inserirsi nella trattativa.