Manna in pole al posto di Massara, da Roma: ADL chiede 10mln per liberarlo

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Il nome che sembra essere in cima alla lista dei giallorossi è quello di Giovanni Manna, attualmente direttore sportivo del Napoli.

La Roma è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo in vista della prossima stagione. Con il rapporto con Frederic Massara sempre più vicino alla conclusione, il nome che sembra essere in cima alla lista dei giallorossi è quello di Giovanni Manna, attualmente al Napoli.

Roma, Manna in pole: la cifra chiesta da De Laurentiis per liberarlo

Secondo quanto riportato da Il Tempo, Giovanni Manna resta il principale candidato per assumere il ruolo di nuovo direttore sportivo giallorosso. Ci sarebbero già stati i primi contatti con la famiglia Friedkin e la proposta economica avrebbe trovato il gradimento dell’attuale dirigente del Napoli, segnale di un reciproco interesse tra le parti. La situazione, però, non è semplice: Aurelio De Laurentiis non avrebbe intenzione di lasciarlo partire facilmente, anche perché Manna è legato al club da un contratto fino al 2029 e la richiesta per liberarlo potrebbe arrivare fino a 10 milioni di euro. Un ruolo chiave potrebbe giocarlo anche Antonio Conte: un’eventuale sua partenza da Napoli potrebbe infatti influenzare anche il futuro dello stesso Manna. Resta sullo sfondo il nome di Tony D’Amico dell’Atalanta, che però al momento appare più defilato rispetto al dirigente azzurro.