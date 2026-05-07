Cambiaso, futuro in bilico! Da Torino: anche il Napoli tra i club interessati, la valutazione

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Già nella sessione di mercato di gennaio, nell’ambito dei contatti per Davide Frattesi, l’Inter aveva provato ad inserire Cambiaso nell’operazione.

La situazione di Andrea Cambiaso continua ad essere attentamente monitorata sul mercato. Il terzino della Juventus, infatti, resta uno dei profili italiani più apprezzati sia in Serie A sia all’estero, con un interesse crescente da parte di diversi top club. Secondo quanto riportato da TuttoJuve.com, nelle ultime settimane si sarebbero mossi su di lui, oltre a Barcellona e Milan, anche Inter, Napoli, Liverpool, Manchester City e Tottenham. La sua valutazione attuale si aggira tra i 40 e i 50 milioni di euro, ma potrebbe scendere fino a 30-35 milioni in caso di mancata qualificazione della Juventus alla prossima Champions League.

Il tentativo dell’Inter a gennaio e la posizione della Juventus

Già nella sessione di mercato di gennaio, nell’ambito dei contatti per Davide Frattesi, l’Inter aveva provato ad inserire Cambiaso nell’operazione. L’idea era stata però respinta dalla Juventus, che ha sempre considerato il giocatore incedibile. Ora i nerazzurri potrebbero tornare alla carica, studiando una nuova formula che includa eventualmente Carlos Augusto più un conguaglio economico, nella speranza di convincere la dirigenza bianconera ad aprire alla cessione.