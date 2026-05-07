Futuro Conte, Mediaset: in caso di addio, c’è anche Grosso in lista

vedi letture

Anche il Napoli lo ha inserito nella lista dei possibili eredi di Antonio Conte qualora il tecnico dovesse lasciare il club azzurro al termine della stagione

Fabio Grosso è entrato nel mirino della Fiorentina per la possibile successione di Paolo Vanoli, la cui posizione sulla panchina viola appare sempre più in bilico. Il tecnico del Sassuolo è però uno dei profili più seguiti anche da altri club: il Bologna lo valuta come eventuale sostituto di Vincenzo Italiano, la Lazio lo considera in caso di separazione con Maurizio Sarri, mentre anche il Napoli lo ha inserito nella lista dei possibili eredi di Antonio Conte qualora il tecnico dovesse lasciare il club azzurro al termine della stagione. In sostanza, tutte le società di fascia medio-alta che potrebbero cambiare guida tecnica stanno valutando il suo nome, anche se al momento la Fiorentina sembra in vantaggio.

Il profilo di Grosso e la situazione contrattuale

Fabio Paratici conosce bene Grosso, avendolo avuto come allenatore della Primavera della Juventus ai tempi della sua dirigenza bianconera, e lo aveva già suggerito a Carnevali, che però in passato aveva scelto De Zerbi. Alla fine, però, Grosso è arrivato comunque a Sassuolo, dove oggi è alla guida della prima squadra e dove ha ancora un anno di contratto. Il club emiliano, infatti, stando a quanto riportato da Sportmediaset, non ha intenzione di privarsene facilmente e, in caso di addio, chiederebbe un indennizzo per liberarlo.