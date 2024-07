Il Brighton ha già preso l'erede di Gilmour? Romano: "Tutto fatto per Diego Gomez"

Sono giorni di attesa per Billy Gilmour, 23 anni, centrocampista centrale scozzese del Brighton, che attende di conoscere il suo futuro. In attesa di capire se si definirà la trattativa per portarlo al Napoli, dal club inglese arriva un piccolo indizio sul futuro, ovvero l'acquisto di un profilo che potrebbe di fatto essere l'erede dello scozzese.

Ne scrive su X l'esperto di mercato Fabrizio Romano: "Il Brighton è pronto a completare il trasferimento di Diego Gomez, poiché l'Inter Miami ha accettato un offerta superiore ai 10 milioni per il talento paraguaiano. I club si aspettano di firmare e sigillare l’accordo questa settimana".

🇵🇾 Brighton are set to complete Diego Gomez move today as Inter Miami have accepted fee in excess of £10m for the Paraguayan talent.



Clubs expected to get deal signed and sealed this week. pic.twitter.com/cbgVgkw5nz