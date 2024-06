Il Cagliari punta al ritorno di Gaetano ma con una formula diversa: i dettagli

Il Cagliari, in attesa dell'ufficialità di Davide Nicola come nuovo tecnico, inizia a muovere i primi passi sul calciomercato estivo. E una delle primissime operazioni che i sardi vorrebbero portare a compimento è quella legata al ritorno in Sardegna di Gianluca Gaetano dal Napoli.

Il club del presidente Giulini, dopo l'ottima seconda parte dell'ultima stagione, crede molto nelle potenzialità del classe 2000 di proprietà del Napoli e proprio per questo, scrive oggi il Corriere dello Sport, vorrebbe riprenderlo con una formula però diversa dal semplice prestito dei mesi scorsi in modo da ottenere il controllo sul suo cartellino anche in ottica futura.

Le idee sono quindi legate all'acquisto a titolo definitivo o ad un prestito con opzione al termine della prossima stagione, ma l'operazione deve ancora essere impostata nei suoi dettagli. Quel che è certo è che lo stesso Gaetano, dopo i promettenti ultimi mesi di campionato, vuol trovare continuità d'impiego e proprio per questo ha aperto alla possibilità di lasciare il nuovo Napoli di Antonio Conte. Nelle 11 partite giocate con la maglia dei sardi, ricordiamo, il trequartista ha messo a referto 4 gol e 1 assist, numeri che hanno contribuito in modo decisivo alla salvezza della squadra di Claudio Ranieri.