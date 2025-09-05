Il calciomercato non è ancora finito: ecco i Paesi in cui è ancora aperto

I principali campionati europei hanno concluso il 1° settembre la propria finestra di calciomercato, ma ci sono una serie di paesi dove la sessione proseguirà. Ecco la lista: oggi si chiude in Austria, i pericoli maggiori arriveranno da Turchia e Arabia Saudita.

Austria: venerdì 5 settembre

Belgio: sabato 6 settembre

Croazia: sabato 6 settembre

Slovacchia: domenica 7 settembre

Polonia: lunedì 8 settembre

Romania: martedì 9 settembre

Svizzera: martedì 9 settembre

Arabia Saudita: giovedì 11 settembre

Grecia: venerdì 12 settembre

Russia: venerdì 12 settembre

Turchia: venerdì 12 settembre

Messico: sabato 13 settembre

Qatar: martedì 16 settembre