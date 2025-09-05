Il calciomercato non è ancora finito: ecco i Paesi in cui è ancora aperto
I principali campionati europei hanno concluso il 1° settembre la propria finestra di calciomercato, ma ci sono una serie di paesi dove la sessione proseguirà. Ecco la lista: oggi si chiude in Austria, i pericoli maggiori arriveranno da Turchia e Arabia Saudita.
Austria: venerdì 5 settembre
Belgio: sabato 6 settembre
Croazia: sabato 6 settembre
Slovacchia: domenica 7 settembre
Polonia: lunedì 8 settembre
Romania: martedì 9 settembre
Svizzera: martedì 9 settembre
Arabia Saudita: giovedì 11 settembre
Grecia: venerdì 12 settembre
Russia: venerdì 12 settembre
Turchia: venerdì 12 settembre
Messico: sabato 13 settembre
Qatar: martedì 16 settembre
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
