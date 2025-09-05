Il calciomercato non è ancora finito: ecco i Paesi in cui è ancora aperto

di Pierpaolo Matrone

I principali campionati europei hanno concluso il 1° settembre la propria finestra di calciomercato, ma ci sono una serie di paesi dove la sessione proseguirà. Ecco la lista: oggi si chiude in Austria, i pericoli maggiori arriveranno da Turchia e Arabia Saudita.

Austria: venerdì 5 settembre
Belgio: sabato 6 settembre
Croazia: sabato 6 settembre
Slovacchia: domenica 7 settembre
Polonia: lunedì 8 settembre
Romania: martedì 9 settembre
Svizzera: martedì 9 settembre
Arabia Saudita: giovedì 11 settembre
Grecia: venerdì 12 settembre
Russia: venerdì 12 settembre
Turchia: venerdì 12 settembre
Messico: sabato 13 settembre
Qatar: martedì 16 settembre