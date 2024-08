Il Chelsea non ha mollato Osimhen, Romano: "Lo prenderanno solo in un caso"

Continua a tenere banco in casa Napoli la vicenda Victor Osimhen: non si registrano ancora movimenti significativi da parte delle pretendenti europee, Paris Saint Germain su tutte, mentre il mercato arabo sembra non interessare al nigeriano. Al momento però anche il Chelsea sembra non aver abbandonato la corsa, quando negli ultimi giorni sembrava essersi defilato.

Infatti, stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, i Blues sono ancora interessati a Victor Osimhen. Queste le sue parole: "Il Chelsea potrebbe essere ancora attivo sul mercato dei giocatori offensivi anche dopo Neto e Omorodion. Osimhen ha intenzione di partire ma non ha intenzione di ridurre lo stipendio o accettare un prestito diretto. Il Chelsea è ancora interessato solo in caso di cambiamento delle condizioni dell'affare/posizione di Osimhen... poiché il Napoli insiste per Lukaku".

