Il motivo per cui alla fine Rafa Marin è rimasto a Napoli

Rafa Marin alla fine non ha lasciato il Napoli ed è rimasto a disposizione di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore aveva già l'accordo con il Villarreal, che era pronto a investire un milione di euro per averlo in prestito secco fino a giugno. Il problema è stato che il club azzurro non è riuscito a trovare un vice-Rrahmani e così lo spagnolo non è riuscito a liberarsi.

Il 22enne non ha ancora debuttato in Serie A, mentre ha disputato 2 partite in Coppa Italia. E pensare che in estate tanti tifosi del Real Madrid hanno condannato la scelta estiva di rinunciare al classe 2002. I Blancos hanno comunque la possibilità di ricomprarlo nell'estate del 2026 e in quella del 2027.