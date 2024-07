Il Napoli aspetta una risposta da Hermoso: l'offerta presentata allo spagnolo

vedi letture

Lavori in corso in casa Napoli, molto impegnato sul mercato sia in entrata che in uscita. Il club azzurro continuerà a operare anche in difesa e dopo gli acquisti di Rafa Marin e Alessandro Buongiorno. Lavori in corso, appunto. Gli stessi che caratterizzano la vicenda Mario Hermoso.

Il Napoli ha offerto al centrale spagnolo un triennale da 4 milioni all’anno più bonus e aspetta una risposta. Dentro o fuori. Nel frattempo c’è Ostigard in uscita, per lui il Rennes è disposto a spendere 5,5 milioni. A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport.