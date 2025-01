Il Napoli di Antonio Conte è pronto alla sessione invernale di calciomercato

In vista dell’avvio del calciomercato invernale di Serie A, con l’apertura prevista per il 2 gennaio 2025 e la chiusura alla mezzanotte del 3 febbraio, sono tante le squadre del massimo campionato italiano che studiano possibili strategie per migliorare la rosa.

A muoversi saranno sicuramente i big team di Serie A dato che quest'anno, come non succedeva da tempo, la corsa scudetto è davvero entusiasmante. Tra queste, il Napoli dovrebbe fare qualche operazione sia in entrata che in uscita.

La dirigenza del Napoli, con il suo Direttore Sportivo Manna, ha già cominciato a sondare il terreno per provare ad accontentare il proprio tecnico e, tra colpi previsti per questa sessione e quelli in vista del mercato estivo, qualcosa bolle in pentola. Anche perché Antonio Conte non ha espressamente richiesto rinforzi come aveva già fatto d’estate quando aveva dichiarato: “Sul mercato siamo indietro”, ma sicuramente si aspetta qualcosa per provare ad avere qualche chance di vincere il titolo.

Calciomercato Napoli: ecco i possibili movimenti in entrata e in uscita

Come abbiamo già detto, il Direttore Sportivo Manna ha cominciato a muovere i primi passi in vista della prossima sessione di mercato invernale. Al momento si parla più di possibili interessamenti per la prossima stagione, come quelli legati agli arrivi di Danilo e Fagioli dalla Juventus, Biraghi dalla Fiorentina, Dorgu dal Lecce e Pellegrini dalla Roma. Di questi nomi se ne parla già da qualche settimana, ma la priorità in casa azzurra sembra essere quella di chiudere per un difensore (complice anche l’infortunio di Buongiorno e la possibile cessione di Juan Jesus) e tutte le strade sembrano portare a Danilo della Juventus. Il difensore brasiliano ha una grande esperienza, avendo giocato in squadre come Porto, Real Madrid e Manchester City, ed è alla Juventus dalla stagione 2019-2020 in cui ha collezionato 213 presenze e 9 reti in tutte le competizioni. Piace anche il centrale dell’Arsenal Kiwior, in Premier League dal 2023 e che ha collezionato con la maglia dei Gunners in tutte le competizioni, 51 presenze e 2 reti.

Questi sono i nomi più caldi al momento, ma occhio anche a Patrick Dorgu del Lecce. L’esterno ha giocato 51 gare con i salentini in tutte le competizioni ed ha segnato ben 5 reti, dimostrando molta duttilità in campo, ma le richieste del club pugliese sono alte (40 milioni per il cartellino) e poi il direttore sportivo Corvino ne ha bloccato la partenza: “Tutti scrivete che il Napoli vorrebbe Dorgu, però per noi è un giocatore importante che sta giocando titolare, quindi non ce ne priviamo”.

Per il resto il Napoli non dovrebbe fare altre operazioni in entrata, ma sicuramente proverà a fare qualcosa in uscita. Folorunsho, Raspadori e Simeone trovano poco spazio, considerando anche che gli azzurri sono stati eliminati anche dalla Coppa Italia. Per quanto riguarda il centrocampista ex Bari Folorunsho, è pronto il trasferimento alla Fiorentina. Data per ufficiale la cessione di Zerbin all’Empoli, un altro indiziato a partire sembra essere Giacomo Raspadori: nonostante sia uno sempre considerato da Spalletti in Nazionale, con Antonio Conte ha giocato solo 11 gare, quasi tutte da subentrante e senza segnare nemmeno una rete. Di lui si parla da tempo di un interesse della Juventus.