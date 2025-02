Il Napoli ha chiuso l'acquisto d'emergenza: Noah Okafor ha firmato

vedi letture

Il Napoli prende Noah Okafor a pochi minuti dalla fine di questo calciomercato invernale. Come riportato da Matteo Moretto, esperto di mercato Relevo, il calciatore ha appena firmato il contratto. A brevissimo dovrebbe arrivare l'ufficialità: l'attaccante arriva dal Milan in prestito oneroso (1,5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro.

Si conclude così una finestra di mercato parecchio deludente e che sta scatenando non poche critiche. Partito da prime scelte come Garnacho e Adeyemi, saltati per le richieste altissime dello United e per il no del giocatore del Borussia Dortmund, il Napoli ha ripiegato su soluzioni in prestito per rinviare l'investimento prospettico a giugno. Anche qui però non poche difficoltà fino alla soluzione d'emergenza, Noah Okafor.