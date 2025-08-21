Il Napoli ha scelto Hojlund, Mediaset: le alternative sono Arokodare e Dovbyk

Il Napoli ha sciolto il rebus attaccante e ha deciso di provare a chiudere per Rasmus Hojlund: è il danese il bomber scelto per sopperire alla lunga assenza di Romelu Lukaku. Il club azzurro, riporta Sport Mediaset - aveva avviato una sorta di casting per il nuovo centravanti. Tra i profili valutati come alternativa a Big Rom c’è Tolu Arokodare.

Attaccante nigeriano classe 2000, dal gennaio 2023 è il punto di riferimento offensivo del Genk. Nell’ultima stagione in Belgio ha vissuto l’annata più prolifica della sua carriera: 17 gol e 6 assist in 30 partite. Numeri che hanno attirato l’attenzione di diversi club. Il suo cartellino potrebbe essere acquistato per una cifra inferiore ai 30 milioni, ma rappresenta una sorta di scommessa non avendo esperienza in campo internazionale.

La terza pista seguita da Manna e De Laurentiis conduce ad Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino, arrivato soltanto un anno fa dal Girona per circa 30 milioni, non è considerato incedibile da Gasperini. Già nelle scorse settimane il classe 1997 era stato offerto a diversi club, anche perché i giallorossi hanno bisogno di cedere per completare il mercato in entrata e per rispettare i paletti del Financial Fair Play.