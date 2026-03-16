Il Napoli ha trovato un altro Vergara? Occhi sul gioiellino azzurro che è esploso in Serie B

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Emanuele Rao sta vivendo un grande momento con la maglia del Bari e il Napoli osserva con attenzione la crescita del giovane attaccante classe 2006

Emanuele Rao sta vivendo un grande momento con la maglia del Bari e il Napoli osserva con attenzione la crescita del giovane attaccante classe 2006, arrivato in estate dopo l’esperienza alla SPAL. Il cambio in panchina con l’arrivo di Moreno Longo ha dato una svolta alla sua stagione, permettendogli di trovare continuità e spazio. Nella prima parte dell’anno Rao aveva faticato, complice il salto di categoria e le difficoltà della squadra, trovando poco spazio sia con Caserta sia con Vivarini. Molte panchine e diverse apparizioni da subentrato non gli avevano consentito di incidere.

Rao come Vergara? Il Napoli guarda interessato

Con Longo, però, lo scenario è cambiato: otto presenze da titolare nelle ultime dieci partite e cinque gol, spesso decisivi per i risultati del Bari. La doppietta contro la Reggiana, con anche un assist, ha confermato il suo momento. Il giovane è diventato uno degli intoccabili dell’attacco pugliese insieme a Moncini e il Napoli segue con interesse i suoi progressi, sperando di ritrovarsi tra le mani un altro talento cresciuto in Serie B dopo Vergara. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com.