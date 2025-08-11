Ufficiale

Il Napoli manda Cioffi in prestito: il 2002 va al Livorno

di Arturo Minervini

Rinforzo sulla corsia mancina per il Livorno. Il club toscano ha comunicato di aver prelevato dal Napoli, con la formula del prestito, l'attaccante esterno classe 2002 Antonio Cioffi. Di seguito il comunicato del club labronico:

"Antonio Cioffi è un nuovo giocatore dell’Unione Sportiva Livorno 1915! Ala sinistra, percorre tutta la trafila delle giovanili del Napoli ed esordisce anche in Serie A prima di passare in prestito a Pontedera, Ancona e la scorsa stagione a Rimini dove vince la Coppa Italia di Serie C, decisivo il suo gol nella finale di andata. Arriva a Livorno con la formula del prestito"