Il Napoli monitora Leo Ortiz, dal Brasile: osservatori a Porto Alegre, piace a Conte

Il Napoli avrebbe messo nel mirino Léo Ortiz, difensore centrale del Flamengo classe 1996. Dal Brasile, in particolare da Globo Esporte, arriva la notizia del viaggio di alcuni osservatori azzurri diretti a Porto Alegre per assistere alla sfida di Copa Libertadores tra Internacional e Flamengo. L’obiettivo è proprio monitorare dal vivo le prestazioni di Ortiz, nativo di Porto Alegre e in possesso di passaporto italiano, un dettaglio che lo renderebbe particolarmente appetibile per le squadre europee. Antonio Conte avrebbe espresso apprezzamento per il profilo del calciatore, ma al momento non risultano mosse ufficiali da parte del direttore sportivo Giovanni Manna.

Il Flamengo, dal canto suo, considera Ortiz un elemento fondamentale e lo ritiene incedibile, a meno di offerte irrinunciabili. Non a caso, una prima proposta da 15 milioni di euro presentata dal Lipsia è stata subito respinta, visto anche il contratto in vigore fino al 31 dicembre 2028. Per il Napoli, che attualmente dispone di cinque difensori centrali in rosa, non c’è particolare urgenza di intervenire sul mercato, per cui il possibile interesse verso Ortiz sembra più un investimento in prospettiva che una trattativa immediata. Molto dipenderà dalle evoluzioni della stagione e dalle eventuali uscite nel reparto arretrato.