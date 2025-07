Il Napoli pronto a chiudere per il terzo portiere: in arrivo il 2006 Ferrante

vedi letture

In arrivo il terzo portiere per la squadra di Antonio Conte. Secondo quanto scrive su X Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, il club azzurro è vicino a chiudere l'acquisto del 2006 Matthias Ferrante. Questo il messaggio di Di Marzio: "Il Napoli è pronto a chiudere anche per Matthias Ferrante, portiere classe 2006 della Nova Romentin.

Si attende l'ultimo ok, verrà preso come terzo portiere".