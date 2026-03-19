Manna a Londra, Tuttosport: "Nel mirino un centrocampista per l'estate"

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Giovanni Manna lavora alla costruzione del Napoli del futuro. Nicolò Schira, esperto di mercato, su Tuttosport ha parlato di quelle che sono le mosse del ds azzurro in vista dell'estate. Con la Premier League sempre nel mirino per rinforzare la rosa azzurra.

"Non è passata inosservata in questi giorni la presenza del direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, in Inghilterra. A centrocampo non è un mistero che sia nei piani l’acquisto di uno specialista per completare il reparto. Fari puntati su Joao Gomes del Wolverhampton: contatti e dialoghi già avviati da settimane con i rappresentanti del giocatore capitanati da Carlos Leite. Per il classe 2001 bisogna provare a muoversi in anticipo, visto che piace pure al Manchester United. Motivo per cui Manna è già entrato in azione.

Così come resta nei programmi l’acquisto di un terzino, che possa fungere da vice Di Lorenzo e crescere all’ombra del capitano degli ultimi due Scudetti. Fari puntati sul croato Moris Valincic della Dinamo Zagabria, cercato in passato anche dall’Inter. Occhio però alla possibilità di cogliere oltremanica qualche opportunità per l’out destro. Nei piani azzurri c’è pure il possibile acquisto di un difensore centrale e di un esterno d’attacco di piede destro, al netto della volontà di riscattare Alisson Santos dallo Sporting (operazione da 16,5 milioni) e Eljif Elmas (si cercherà uno sconto sui 16 milioni pattuiti l’estate scorsa col Lipsia)".