Il Napoli tiene d’occhio Tchatchoua: la valutazione del Verona

vedi letture

La scorsa estate poteva andare via. Invece è rimasto e probabilmente sarà la prossima plusvalenza per l'Hellas Verona. Jackson Tchatchoua è finito nel mirino di club di media grandezza, come il Rennes e l'Olympique Lione, ma le proposte da circa 10 milioni sono state tutte rifiutate. Forse perché il club veneto ha dimostrato di potere fare di necessità virtù, cedendo molti a gennaio e salvandosi ugualmente, grazie alla straordinaria vena del direttore sportivo, Sean Sogliano, bravo a pescare sconosciuti da tutta Europa che poi diventano giocatori di ottimo livello.

Ora è diventato anche titolare nella propria nazionale, il Camerun, sempre ambiziosa sia a livello continentale sia Mondiale. Ha segnato il suo primo gol in Serie A nella vittoria contro il Genoa per 2-0, mentre le big ne stanno studiando il profilo: Napoli e Juventus su tutte. La valutazione però è alta, circa 15 milioni di euro. A riferirlo è TMW.