Il Napoli vuole trattenere Kvaratskhelia: è un punto fermo nel progetto di Conte

Lo strappo dell'agente di Khvicha Kvaratskhelia non ha modificato le intenzioni del Napoli, deciso a trattenere il georgiano. Scrive così il portale SportMediaset che riferisce le ultime sul futuro dell’ex Dinamo Batumi: “Il 23enne, infastidito da un rinnovo mai arrivato, vorrebbe cambiare aria: in agenda non ci sono vertici, con un possibile addio che verrà valutato solo a partire dall'estate del 2025. Il fantasista è un punto fisso nel progetto di Conte, voglioso di rilanciare l'ex Dinamo Tbilisi dopo un'annata opaca”.