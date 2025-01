Il Roma - Casadei s'è proposto, il Napoli ha rifiutato: è un altro l'obiettivo a centrocampo

Il mercato del Napoli sta per entrare nel vivo e potrebbero essere davvero tante le operazioni che farà la società azzurra. In entrata sono attesi almeno un difensore ed un centrocampista, ma gli innesti saranno di più o di meno anche a seconda delle cessioni: in tre-quattro rischiano di partire, in più c'è lo scambio Caprile-Scuffet.

A fare il punto sul calciomercato del Napoli è stato Giovanni Scotto, giornalista Il Roma, che sul suo profilo X scrive: "Il Napoli pensa a Fazzini dell'Empoli per rinforzare il centrocampo dopo la partenza di Folorunsho, che nelle prossime ore farà le visite mediche con la Fiorentina. No a Casadei, che dovrebbe andare al Torino. Antonio Conte per ora blocca la cessione di Spinazzola, che ha chiesto di partire così come Rafa Marin. Discorsi per il momento rinviati in attesa di individuare i sostituti giusti. Danilo e il suo agente lavorano per la risoluzione con la Juve, il Napoli ha promesso al difensore un bonus alla firma, ma non pagherà indennizzi al club bianconero. Intanto si valuta l'acquisto del 2003 Ghilardi del Verona, da lasciare in prestito: è un difensore centrale. Saranno fatte valutazioni anche su Ngonge, altro elemento che l'allenatore non vorrebbe cedere. Caprile è atteso a Cagliari: al suo posto Scuffet con la formula del prestito. Sarà il vice di Meret".