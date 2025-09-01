Ufficiale Il Sassuolo annuncia Cheddira: ecco la formula dell'affare

vedi letture

Negli ultimi minuti di questa finestra estiva di calciomercato si è concretizzato il trasferimento di Walid Cheddira dal Napoli al Sassuolo. L'attaccante marocchino è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto, come confermato dai neroverdi con un comunicato sui propri canali ufficiali: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito dalla SSC Napoli, con la formula del prestito con diritto di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Walid Cheddira (attaccante, 1998). Nato a Loreto da genitori marocchini, Walid segue le orme del padre calciatore e muove i primi passi del calcio nella squadra della città, prima di approdare alla Sangiustese in Serie D, dove segna all’esordio in Coppa Italia.

Viene acquistato dal Parma nell'estate del 2019 e dopo prestiti all’Arezzo e al Lecco, approda in C al Mantova nel 2020/2021, e con i lombardi trova 9 reti e 2 assist in 38 gare. Cheddira passa quindi in prestito al Bari in Serie C, aiuta i pugliesi a raggiungere la promozione grazie a 6 gol e 3 assist prima di disputare un grande campionato di Serie B: 17 gol e 7 assist portano i galletti in finale playoff, con altre 5 marcature che lo rendono capocannoniere della Coppa Italia. Il Napoli lo acquista nell’estate del 2023 e lo presta al Frosinone neopromosso in Serie A, Walid trova il primo gol in Serie A proprio contro il Sassuolo, rete che lo porta a raggiungere il traguardo di aver segnato in tutte le categorie dalla Serie A fino all’Eccellenza. Tornato a Napoli, dopo due apparizioni si trasferisce in Liga, all’Espanyol, dove ha trascorso l’ultima stagione. Convocato dalla nazionale marocchina per la prima volta nelle amichevoli disputate a settembre 2022, Cheddira viene inserito nei 26 partecipanti al mondiale di Qatar 2022 e raggiunge con il Marocco il terzo posto, diventando la nazionale africana meglio piazzata nei campionati del mondo. Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Walid!".