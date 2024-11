Il talento che ha stregato le big italiane incanta in Francia: seguito anche dal Napoli

La doppietta decisiva di venerdì pomeriggio contro il Brest certifica un momento d'oro per un giocatore

Nelle ultime dieci gare giocate con le maglie del Monaco e dell'Under 21 della Francia, 4 reti e 4 assist. Maghnes Akliouche è una delle grandi meraviglie del calcio francese e i numeri del talento che del club del Principato sono destinati a crescere ancora. Il ventiduenne franco-algerino, che dai quindici anni gioca a Montecarlo, ha incantato anche nel corso dell'ultima sfida di campionato. La doppietta decisiva di venerdì pomeriggio contro il Brest certifica un momento d'oro per un giocatore che è letteralmente uno dei giocatori del momento anche in ottica mercato. Però l'ASM è chiaro: a gennaio non si vende, se ne riparla solo in estate.

A chi piace in Serie A

Ve lo abbiamo raccontato negli scorsi giorni. La Juventus lo segue, lo stima, lo apprezza. Le caratteristiche tecniche e tattiche del ventiduenne della formazione di Adi Hutter lo hanno fatto finire da subito nella shortlist degli uomini mercato bianconeri. Eleganza, dribbling, capacità sotto rete, lo rendono un trequartista, un esterno e un dribblomane di quelli che piacciono anche a Thiago Motta. Un giocatore che anche gli uomini mercato del Napoli hanno nel mirino della scorsa estate, quando anche la Roma ci ha pensato: pallino del ds Florent Ghisolfi, i giallorossi sono andati poi sul 'sicuro' con Matias Soulè.