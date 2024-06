Il Torino ha rassicurato il nuovo allenatore: un solo big via e l'indiziato è Buongiorno

La cessione di Buongiorno a quota 40 milioni o giù di lì gli consentirebbe di coprire il rosso dell’ultimo bilancio (9,6 milioni).

Due giorni fa il nuovo allenatore del Torino, Paolo Vanoli, ha avuto un summit con il direttore tecnico Davide Vagnati per discutere della rosa per la prossima stagione. Stando a quanto riferito oggi in edicola da Tuttosport, il dirigente granata ha dato una rassicurazione importante al tecnico, facendogli sapere che partirà un solo big. E quindi tra Alessandro Buongiorno, Samuele Ricci e Raoul Bellanova soltanto uno lascerà il Piemonte.

Su Buongiorno c'è il Napoli in pole position, si sa, perché Antonio Conte lo vorrebbe e la dirigenza azzurra sarebbe pronta a mettere sul piatto una cifra importante per regalarlo al nuovo manager. Il centrale della Nazionale (fin qui zero minuti all'Europeo) è il candidato principale all'addio, considerando anche un'offerta d'ingaggio da 3 milioni di euro da parte del presidente Aurelio De Laurentiis. Ma se Buongiorno andrà davvero al Napoli gli altri due resteranno.

La cessione di Buongiorno a quota 40 milioni o giù di lì gli consentirebbe di coprire il rosso dell’ultimo bilancio (9,6 milioni), destinando poi una considerevole cifra (non tutto il ricavato restante, peraltro) al mercato in entrata del Torino. Ivan Ilic e Antonio Sanabria, invece, sono sul mercato e da queste cessioni potrebbero arrivare altri soldi utili per finanziare il mercato in entrata.