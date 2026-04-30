Il Napoli cerca un centrocampista: due in Serie A e due all'estero, ecco i nomi al vaglio
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La prossima estate, infatti, il centrocampo potrebbe subire qualche scossone, con l'addio di almeno uno dei Fab Four (Anguissa il maggiore indiziato)
Il Napoli sta valutando diversi profili in mediana. La prossima estate, infatti, il centrocampo potrebbe subire qualche scossone, con l'addio di almeno uno dei Fab Four (Anguissa il maggiore indiziato) e per questo il club si sta già muovendo. Quali sono i nomi al vaglio? Lo racconta oggi in edicola il Corriere del Mezzogiorno:
"C’è sempre Frattesi dell’Inter che con Chivu gioca pochissimo. Poi, Joao Gomes (25 anni) del Wolwerhampton e il francese Arthur Atta (23) dell’Udinese, da sempre nel mirino della società partenopea. Così come il colombiano Richard Rios (25) del Benfica".
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