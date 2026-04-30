Lukaku-Milan? Piovono smentite: Big Rom concentrato solo sul ritorno in campo

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Il futuro di Romelu Lukaku continua a essere al centro dell’attenzione e si arricchisce di nuovi possibili scenari.

Il futuro di Romelu Lukaku continua a essere al centro dell’attenzione e si arricchisce di nuovi possibili scenari. Dopo le tensioni con il Napoli, l’attaccante belga appare sempre più orientato a lasciare il club a fine stagione. La sua preferenza sarebbe quella di restare in Serie A, con il Milan individuato come destinazione particolarmente gradita. Le indiscrezioni si sono intensificate nelle ultime ore, anche alla luce della rottura con il Napoli, segnata dall’assenza del giocatore a Castel Volturno e dalla decisione di proseguire il recupero fisico in Belgio.

Lukaku offerto al Milan? Secche smentite dall’entourage

A ridimensionare l’ipotesi di un trasferimento in rossonero è intervenuto il giornalista Nicolò Schira, che ha chiarito come non esista alcuna trattativa in corso tra Lukaku e il Milan. Secondo quanto riferito, l’agente Federico Pastorello non avrebbe proposto il giocatore al club milanese e, allo stato attuale, non ci sarebbero contatti concreti tra le parti. La priorità dell’attaccante resta infatti il pieno recupero fisico: Lukaku è concentrato esclusivamente sul ritorno in campo e sta lavorando intensamente per completare il percorso di riabilitazione atletica.