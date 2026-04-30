Lucca torna a Napoli ma solo di passaggio: ci pensa il Bologna se parte Dallinga
Il futuro di Thijs Dallinga è oggi al centro di alcune valutazioni di mercato. L’attaccante era stato acquistato dal Bologna due anni fa per circa 13 milioni di euro più bonus, ma attualmente la sua quotazione si aggira intorno ai 10 milioni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non è escluso che il club emiliano possa decidere di cederlo nella prossima finestra di mercato.
Le possibili alternative per l’attacco
In caso di partenza dell’olandese, il responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori sarebbe pronto a muoversi su nuovi profili. Tra i nomi valutati c’è quello di Lorenzo Lucca, che difficilmente verrà confermato dal Napoli. Non solo: nel mirino figura anche Carlos Espi Escrihuela, giovane classe 2005 del Levante, alto 1,94 metri e valutato tra i 5 e i 6 milioni di euro dal club iberico.
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