In arrivo altri due colpi, ma priorità al sostituto di Lukaku: l'identikit sul mercato

Tre giorni all'esordio sul campo del Sassuolo, sette colpi già messi a segno eppure il Napoli prosegue senza sosta, ed anche una certa frenesia, perché c'è ancora tantissimo lavoro da fare. Ieri è stato annunciato il settimo colpo dell'estate, Miguel Gutierrez dal Girona, laterale mancino scuola Real Madrid costato 18mln di euro più due di bonus. Quest'oggi è una giornata chiave per Juanlu Sanchez, possibile ottavo rinforzo della sessione estiva per 17-18mln di euro ed il Napoli è deciso ad intervenire anche per un sesto centrocampista (considerando il modulo con quattro centrocampisti che verrà utilizzato talvolta da Conte e la Coppa d'Africa di Anguissa). Da nove però i colpi totali alla fine dovrebbero essere dieci perché ci sarà bisogno di un extra-budget per il sostituto di Romelu Lukaku, quest'oggi atteso da un consulto per capire quale strada seguire: l'intervento chirurgico, aumentando la durata dello stop, oppure la terapia conservativa ma col rischio che non funzioni e che si torni sulla prima strada perdendo comunque ulteriori mesi. Scelta assolutamente non facile.

Chi per sostituirlo?

Dopo i tanti rumors dei giorni scorsi, i nomi si sono decisamente ridotti. Non solo perché sono da depenare quelli offerti o profili come Nikola Krstovic, ormai un giocatore dell'Atalanta, Joshua Zirkee ritenuto incedibile dallo United, Duvan Vlahovic soprattutto per ingaggio e volontà, Aleksandar Mitrovic che non dà sicurezza sulle condizioni, ma anche per le caratteristiche ricercate dal Napoli e da Antonio Conte che vuole un giocatore in primis forte fisicamente per provare ad emulare giocate e movimenti tipici di Lukaku (e in alcuni casi anche di Lucca). I favoriti ad oggi rispondono al nome di Rasmus Hojlund, neanche convocato per la prima di Premier e da tempo in trattativa col Milan per un prestito con diritto di riscatto (5mln più 40mln molto probabilmente), ma anche Tolu Arokodare, nigeriano classe 2000 e macchina da gol al Genk e Artem Dovbyk, da rilanciare ma che può essere un'occasione in uscita dalla Roma. Un attaccante, dunque, non solo per l'emergenza ma che in caso di esperienza positiva può rappresentare anche il futuro.