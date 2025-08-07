In arrivo Gutierrez! KK: il Napoli vuole chiuderlo entro domani, il motivo

vedi letture

Miguel Gutierrez-Napoli, ci siamo. Le ultime arrivano direttamente da Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Siamo a un passo dalla chiusura per Miguel Gutierrez. Il Napoli ha rilanciato col Girona e vuole chiuderlo entro domani, in modo tale che sabato, quando è prevista l'amichevole Napoli-Girona, il giocatore possa essere del Napoli".

Hai la nostra app gratuita? Allora per ricevere notizie come questa e tutte le ultim'ora senza neanche aprire l'app, puoi attivare le nostre notifiche push. Riceverai solo le notizie dell'ultim'ora più importanti, selezionate dalla nostra redazione, e senza neanche aprire l'app. Il servizio è gratuito e va ad arricchire l'app più veloce, completa e scaricata sul calcio Napoli e potrai disattivarlo in qualsiasi momento. Per attivare le notifiche push basta andare su Impostazioni --> "Notifiche" oppure sulla campanellina in prima pagina e attivare le "top news".