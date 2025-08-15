Infortunio Lukaku, Repubblica: "Ora potrebbe arrivare un'altra punta dal mercato"

vedi letture

L'infortunio di Lukaku contro l'Olympiacos - attesa per l'esito degli esami strumentali e rischio stop per qualche settimana - potrebbe cambiare le strategie di mercato del Napoli che in questi giorni era alla ricerca di un esterno offensivo e di una mezzala (possibilmente Under perché non c'è al momento posto in lista). Se però lo stop del belga dovesse essere lungo, la strategia potrebbe cambiare e allora a quel punto a Napoli potrebbe arrivare un'altra punta centrale e non un esterno. Valutazioni in corso e decisione a breve con ancora due settimane di tempo per riflettere e poi agire.

Lo scrive Repubblica oggi in edicola con focus su quelle che saranno le prossime mosse del club sul mercato: "Adesso bisognerà capire l’entità dello stop di Lukaku, un totem per l’allenatore per il modo in cui interpreta il ruolo. Lucca ha risposto bene segnando un gol, ma se Big Rom dovesse fermarsi a lungo, potrebbe cambiare nuovamente la strategia di mercato (De Laurentiis e Conte ne parleranno già oggi a Ischia, dove si ritroveranno per qualche giorno di relax) con la possibilità di aggiungere un altro attaccante in organico dopo l’addio di Simeone e Raspadori, due protagonisti dello scudetto rimasti nel cuore dei tifosi".

