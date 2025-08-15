Infortunio Lukaku, Cds: salta di sicuro il Sassuolo, ma c'è un timore

Potrebbe non essere breve lo stop per Romelu Lukaku dopo l'infortunio contro l'Olympiacos in amichevole. Ne scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Lukaku tira e crolla sull'erba in preda al dolore. Si tocca la coscia sinistra, si contorce: lo staff medico piomba in soccorso e gli applica ghiaccio in abbondanza. Poi il dottore mima il cambio con le mani: Romelu si alza e zoppicando, con la gamba tesa, sfila via lentamente. «Risentimento al quadricipite della coscia sinistra», la nota del club.

In attesa degli esami, in programma tra domenica e lunedì: il timore di uno stop non breve è lo spettro che svuota il bicchiere, ma bisogna aspettare l'esito della risonanza. Di certo salterà il Sassuolo. Una vera e propria tegola a conclusione di un ritiro che è stato lungo e intenso con tante note liete ma ora anche con lo spettro di un lungo stop per Big Rom, il centravanti di riferimento per Conte e per il Napoli. Ore di attesa per i tifosi.