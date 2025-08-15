Infortunio Miretti, Gazzetta: potrebbe cambiare scenario del mercato, i tempi di recupero

Fabio Miretti piace al Napoli, è un Under di qualità, ma l'infortunio potrebbe compromettere l'eventuale buon esito della trattativa. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Il giocatore dovrà stare fermo per almeno 3 settimane, lo stop potrebbe avere ripercussioni sul mercato: è nel mirino del Napoli ma la trattativa è in fase di stallo, la Juventus chiede 18mln mentre gli azzurri sono fermi a 14. Miretti è considerato in uscita perché il club ha bisogno di fare cassa".

Mercoledì il centrocampista è uscito per problemi fisici nel corso dell'amichevole in casa contro la Next Gen. Oggi gli esami. Ecco il responso: "A seguito del problema muscolare accusato nel corso dell’amichevole Juventus-Next Gen, Miretti è stato sottoposto nella giornata odierna ad accertamenti radiologici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. Nuovi controlli verranno effettuati tra 10-15 giorni per definire con precisione i tempi di recupero".