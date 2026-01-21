Insigne spinge, Schira: "Ecco cosa è pronto a fare pur di tornare col Napoli"

Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli attualmente svincolato, sogna di tornare a giocare in azzurro. Le ultime su 'Lorenzo Il Magnifico', le riferisce il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, sul proprio account X.

"Lorenzo Insigne è stato nuovamente offerto al Napoli da svincolato. Sarebbe disposto ad accettare un contratto breve (6 mesi più possibile opzione per un ulteriore anno) e uno stipendio basso. Il Napoli potrebbe anche includere Insigne nella lista della Prima Squadra come giocatore cresciuto nel proprio settore giovanile".