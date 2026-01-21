Insigne spinge, Schira: "Ecco cosa è pronto a fare pur di tornare col Napoli"
Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli attualmente svincolato, sogna di tornare a giocare in azzurro. Le ultime su 'Lorenzo Il Magnifico', le riferisce il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, sul proprio account X.
"Lorenzo Insigne è stato nuovamente offerto al Napoli da svincolato. Sarebbe disposto ad accettare un contratto breve (6 mesi più possibile opzione per un ulteriore anno) e uno stipendio basso. Il Napoli potrebbe anche includere Insigne nella lista della Prima Squadra come giocatore cresciuto nel proprio settore giovanile".
Lorenzo #Insigne has been offered again to #Napoli as a free agent. He would be ready to accept a short contract (6-months + a possibile option for a further year) and a low salary. Napoli could also include Insigne in the First Team’s list as a club-trained players. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 21, 2026
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Juventus
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro