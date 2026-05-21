Inzaghi-Napoli, Romano: "Nessun contatto! Ad oggi non è in trattativa con nessuno"
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"Vediamo cosa accadrà con Sarri fra Napoli e Atalanta invece".
Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha parlato attraverso il proprio canale YoutTube del futuro di Simone Inzaghi, tra i tecnici accostati alla panchina del Napoli: "In tanti mi avete chiesto di un contatto fra Simone Inzaghi e il Napoli: posso dirvi che oggi Simone non parla con nessuno, è completamente concentrato sull'ultima giornata del campionato arabo e di sorpassare in extremis l'Al Nassr di CR7.
Quindi oggi non parla con nessuno e non fa trattative, oggi il discorso Inzaghi-Napoli non è in piedi: ad oggi non risultano contatti, chiamate e trattative concrete. Vediamo cosa accadrà con Sarri fra Napoli e Atalanta invece".
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