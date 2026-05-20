Ultim'ora

Futuro Sarri, Schira: "Atalanta fiduciosa di convincerlo, pronto triennale". Le cifre

Futuro Sarri, Schira: "Atalanta fiduciosa di convincerlo, pronto triennale". Le cifreTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:30Calciomercato Napoli
di Antonio Noto
A rilanciare l’indiscrezione è stato il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira attraverso il proprio account X.

Il futuro di Maurizio Sarri potrebbe essere sempre più distante dal Napoli. Nelle ultime ore, infatti, starebbe prendendo quota con forza la pista che porta all’Atalanta, club intenzionato ad affidare all’allenatore toscano la guida tecnica della squadra per la prossima stagione. A rilanciare l’indiscrezione è stato il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira attraverso il proprio account X.

L’Atalanta prepara un contratto fino al 2029

L’Atalanta sarebbe molto fiduciosa di riuscire a convincere Maurizio Sarri ad accettare il progetto nerazzurro. Sul tavolo ci sarebbe già una proposta importante: un contratto fino al 2029 da circa 3,5 milioni di euro a stagione. Un’offerta significativa che conferma la volontà del club bergamasco di puntare con decisione sull’ex allenatore della Lazio per aprire un nuovo ciclo tecnico dopo la fine dell’attuale stagione.