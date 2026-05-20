Futuro Sarri, Lotito: "Che volete da me, chiedete a lui. Ha un contratto con la Lazio"

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"Io sto lavorando per la Lazio, ho presentato il piano per il nuovo stadio Flaminio, sto finendo l’Academy, cosa devo fare di più?".

Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore della Repubblica, ha parlato ai cronisti presenti all'esterno di Montecitorio. Di seguito le sue principali dichiarazioni, riportate da LaLazioSiamoNoi.it, iniziando dal futuro dell'attuale tecnico biancoceleste Maurizio Sarri: "Ha un contratto con la Lazio, io sono il presidente della società, che volete da me? Chiedete a lui. L’allenatore ha un contratto con noi, punto”.

A Lotito è stato chiesto di rispondere alla lettera di Tommaso Paradiso, cantante notoriamente tifoso dei biancocelesti, che attaccava proprio la figura del presidente della Lazio: "Io non leggo niente, non ascolto la musica, non ho tempo. Dormo tre ore a notte e lavoro 21 ore al giorno. Paradiso? Non so chi sia".

Lotito ha parlato del difficile rapporto con i tifosi della Lazio: "Sono 22 anni che faccio il presidente, ho vinto sei trofei, ho riportato la squadra in Europa, ci può essere anche una stagione che va meno bene. Io sto lavorando per la Lazio, ho presentato il piano per il nuovo stadio Flaminio, sto finendo l’Academy, cosa devo fare di più? Sto quotando la società al Nasdaq di New York che capitalizzerà un miliardo e mezzo di euro, con lo stadio di proprietà si arriva a 3 miliardi di euro, tutto il resto sono chiacchiere da bar. Lo stadio nuovo, con tutte le attività parallele, porterà perlomeno 80-100 milioni di ricavi all’anno. Con il ‘naming’ del nuovo impianto ricaviamo 15 milioni di euro l’anno e in 15 anni significano 225 milioni di euro e si è ripagato. Sto lavorando per rendere la società autonoma, immortale e indipendente".