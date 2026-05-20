Futuro Sarri, Tmw: decisione lunedì dopo incontro con Lotito. Atalanta fiduciosa, Napoli in attesa

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Negli ultimi giorni la corsa a Maurizio Sarri avrebbe vissuto continui sorpassi e controsorpassi.

Maurizio Sarri prenderà una decisione definitiva sul proprio futuro nella giornata di lunedì, subito dopo la conclusione del campionato. I contatti avuti nelle ultime ore con l’Atalanta avrebbero infatti portato a un lieve rinvio della scelta finale, con il tecnico toscano intenzionato prima a confrontarsi con Claudio Lotito per fare il punto sulla situazione e valutare un eventuale addio alla Lazio. Alla base di questa attesa ci sarebbero soprattutto due motivi: il rispetto nei confronti del club biancoceleste e la necessità di risolvere la situazione contrattuale, visto che Sarri è ancora legato alla Lazio fino al 2028.

Atalanta in vantaggio, Napoli alla finestra

Negli ultimi giorni la corsa a Maurizio Sarri avrebbe vissuto continui sorpassi e controsorpassi. Il Napoli continua a monitorare la situazione, ma starebbe valutando anche altri profili per la panchina della prossima stagione, tra cui Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Una riflessione che potrebbe allungare i tempi decisionali, aspetto che Sarri non vorrebbe aspettare troppo a lungo. L’Atalanta, invece, sembra aver individuato nel tecnico toscano il primo obiettivo assoluto, soprattutto grazie alla spinta del futuro direttore tecnico Cristiano Giuntoli, grande estimatore dell’ex allenatore della Lazio. Per questo motivo, lunedì viene considerato un giorno decisivo. Il club bergamasco sarebbe fiducioso di poter chiudere l’operazione e avrebbe già pronto un contratto triennale da offrire a Sarri, lo stesso tipo di accordo che era stato proposto in precedenza anche a Palladino. Il Napoli, al momento, resta in attesa dopo i contatti avuti nelle scorse settimane, ma molto dipenderà dalla volontà dell’allenatore di definire rapidamente il proprio futuro. A riportarlo è Tuttomercatoweb.