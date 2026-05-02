Ipswich promosso, scatta il riscatto di Cajuste! Ecco quanto incassa il Napoli
Inizia nel migliore dei modi il sabato per le casse del Napoli. Prima che gli azzurri saranno impegnati a Como in una sfida cruciale per la corsa Champions, dall’Inghilterra arrivavano notizie ancora più concrete sul fronte economico. A Portman Road, infatti, l’Ipswich Town ha fatto il suo dovere, superando con un netto 3-0 il Queens Park Rangers e conquistando la promozione in Premier League. Un risultato che non fa felici solo i tifosi inglesi, ma anche il club partenopeo.
Scattato il riscatto di Cajuste
Con questo successo, infatti, si è attivata automaticamente la clausola di riscatto obbligatorio legata a Jens Cajuste: 7,5 milioni di euro che finiscono direttamente nelle casse del Napoli. Il centrocampista svedese, arrivato all’ombra del Vesuvio nell’estate del 2024, non era mai riuscito a imporsi davvero in azzurro. Prestazioni altalenanti, poco spazio e una stagione complicata avevano spinto il club a cederlo in prestito all’Ipswich, nella speranza di rilanciarlo in un contesto diverso. E invece quasi a sorpresa, Cajuste, che anche in Inghilterra non ha trovato molto spazio, si è trasformato in un affare prezioso. La promozione diretta dell’Ipswich, certificata dal 3-0 contro il QPR, ha fatto scattare il riscatto automatico, garantendo al Napoli un tesoretto importante.
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