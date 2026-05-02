Ipswich promosso, scatta il riscatto di Cajuste! Ecco quanto incassa il Napoli

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La promozione diretta dell’Ipswich, certificata dal 2-0 contro il QPR, ha fatto scattare il riscatto automatico, garantendo al Napoli un tesoretto importante.

Inizia nel migliore dei modi il sabato per le casse del Napoli. Prima che gli azzurri saranno impegnati a Como in una sfida cruciale per la corsa Champions, dall’Inghilterra arrivavano notizie ancora più concrete sul fronte economico. A Portman Road, infatti, l’Ipswich Town ha fatto il suo dovere, superando con un netto 3-0 il Queens Park Rangers e conquistando la promozione in Premier League. Un risultato che non fa felici solo i tifosi inglesi, ma anche il club partenopeo.

Scattato il riscatto di Cajuste

Con questo successo, infatti, si è attivata automaticamente la clausola di riscatto obbligatorio legata a Jens Cajuste: 7,5 milioni di euro che finiscono direttamente nelle casse del Napoli. Il centrocampista svedese, arrivato all’ombra del Vesuvio nell’estate del 2024, non era mai riuscito a imporsi davvero in azzurro. Prestazioni altalenanti, poco spazio e una stagione complicata avevano spinto il club a cederlo in prestito all’Ipswich, nella speranza di rilanciarlo in un contesto diverso. E invece quasi a sorpresa, Cajuste, che anche in Inghilterra non ha trovato molto spazio, si è trasformato in un affare prezioso. La promozione diretta dell’Ipswich, certificata dal 3-0 contro il QPR, ha fatto scattare il riscatto automatico, garantendo al Napoli un tesoretto importante.