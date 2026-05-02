Napoli-Juan Jesus, Moretto: "A fine anno sarà addio! Può tornare un difensore dal prestito"

vedi letture

"Ci sono varie situazioni legate al mercato in ottica difesa; però Juan Jesus, contratto in scadenza a giugno, saluterà Napoli".

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha parlato del futuro di Juan Jesus attraverso il canale YouTube del collega Fabrizio Romano: "Bisogna aspettare che il Napoli raggiunga la qualificazione aritmetica alla prossima Champions; poi, soprattutto in chiave allenatore, si faranno i giusti bilanci e ci saranno i giusti faccia a faccia tra le parti. Posso però dire che il destino di Juan Jesus è già praticamente segnato: ci sono stati vari incontri in queste settimane e Juan Jesus, che ha un contratto in scadenza nel 2026 e ha 34 anni, è un calciatore che a fine anno lascerà il Napoli.

Il possibile sostituto

"Questa è l’indicazione che abbiamo, questa è l’informazione di cui disponiamo. Quindi il Napoli dovrà poi andare sul mercato, cercare altri profili per, come dire, completare il reparto. Sappiamo anche che tornerebbe Rafa Marin. Ci sono varie situazioni legate al mercato in ottica difesa; però Juan Jesus, contratto in scadenza a giugno, saluterà Napoli".