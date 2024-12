Ismajli, affare possibile a gennaio: Manna ha una pedina di scambio che interessa all'Empoli

Il Napoli è alla ricerca di un difensore centrale in vista del mercato di gennaio, a maggior ragione dopo l'infortunio occorso a Buongiorno. Tra i nomi attenzionati dal club azzurro c'è sicuramente Ardian Ismajli, centrale che sta ben figurando all'Empoli. Il Napoli, stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, potrebbe offrire Alessio Zerbin come parziale indennizzo per anticipare l’operazione di qualche mese.

