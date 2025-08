Ultim'ora Juanlu-Gutierrez, Romano: "I giocatori vogliono unirsi al Napoli il prima possibile"

Juanlu Sanchez e Miguel Gutierrez spingono per unirsi al Napoli il prima possibile. Entrambi i giocatori spagnoli hanno già manifestato la loro volontà di vestire la maglia azzurra, e il club di De Laurentiis sta lavorando intensamente per accontentarli. Le trattative con Siviglia e Girona sono ormai in fase finale, con gli ultimi dettagli da definire per chiudere le operazioni.

Come riportato negli ultimi due giorni, il Napoli è determinato a completare questo doppio colpo dalla Spagna già entro la settimana. L’arrivo di Juanlu e Gutierrez rappresenterebbe un importante passo in avanti per il rafforzamento delle corsie esterne, obiettivo prioritario per la dirigenza e per Antonio Conte in vista dell’inizio della nuova stagione. A riportarlo attraverso il proprio account X, è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale.