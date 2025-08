Ultim'ora Juanlu, il Napoli si è fermato! Non c’è rilancio e lui apre al Wolverhampton

vedi letture

Juanlu Sanchez è una pista fredda per il Napoli. Questi gli ultimi aggiornamenti che arrivano direttamente dal canale Youtube di Fabrizio Romano: "Il Napoli dopo il rilancio del Wolverhampton, da 17-18 milioni di euro come base d'accordo col Siviglia, ha deciso di non rilanciare, ad oggi. Il Napoli è fermo sulla pista Juanlu", le parole di Matteo Moretto.

"Vedremo se deciderà di abbandonarla definitivamente o no ma negli ultimi due giorni non ha mandato segnali di voler provare a rilanciare per Juanlu. Ad oggi Juanlu, che non ha ancora un accordo totale con il Wolverhampton, sta iniziando a prendere in considerazione l'ipotesi Premier League. C'è anche l'Everton, ma il Wolverhampton è avanti. E il Napoli si è fermato".