Ultim'ora Juanlu-Napoli, da Siviglia annunciano: "Accordo raggiunto! Le cifre"

Secondo quanto riferito dal quotidiano andaluso Diario de Sevilla, sarebbe stato raggiunto l'accordo definitivo tra Siviglia e Napoli per il trasferimento del terzino destro Juanlu Sanchez in azzurro per una cifra di 18 milioni di euro. Dopo settimane di trattative serrate e momenti di stallo, la svolta è arrivata tra martedì e mercoledì, quando le parti hanno accelerato e trovato l’intesa definitiva. La notizia è stata confermata sia dal club andaluso sia da fonti vicine alla società partenopea. In questo modo, Antonio Conte ottiene finalmente il rinforzo tanto richiesto per la fascia destra, dopo aver atteso a lungo che la dirigenza azzurra accogliesse le richieste economiche del Siviglia.

Il terzino spagnolo, classe 2003, firmerà un contratto quinquennale con i campioni d’Italia, garantendo così un investimento non solo per l’immediato ma anche per il futuro. La pazienza del direttore sportivo Antonio Cordón è stata premiata: nonostante la necessità del Siviglia di fare cassa, il dirigente è riuscito a mantenere alta la valutazione del giocatore fino alla chiusura. Juanlu vestirà dunque la maglia del Napoli nelle prossime cinque stagioni, pronto a mettersi in mostra anche in Champions League, competizione che gli azzurri disputeranno da protagonisti. Scrive il giornalista andaluso Juan Antonio Solis.