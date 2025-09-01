Juanlu-Napoli, Romano: "Ne hanno scritto di nuovo in Spagna, ecco cosa mi risulta"

Il nome di Juanlu Sanchez del Siviglia è stato accostato con insistenza al Napoli ormai da settimane, ma l'affare è poi sfumato dopo il cambio programma di mercato del club azzurro dopo l'infortunio occorso a Romelu Lukaku. Il giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano, tramite il suo canale YouTube, ha affrontato la questione:

"Su Juanlu-Napoli volevo dire qualcosa. In questo momento ci sono tante domande, anche perché se n'è parlato in Spagna, anche nelle ultime ore. Ma a me non risulta che sia un discorso in dirittura d'arrivo". E quindi l'operazione è da considerarsi saltata.