Juanlu-Napoli si è arenata, Cds: il Siviglia gioca al rialzo per un solo motivo

Si è arenata la trattativa con il Siviglia per Juanlu Sanchez: il Napoli offre 17 milioni, mentre il Siviglia insiste al rialzo dopo aver ricevuto due offerte da 20 milioni firmate Wolverhampton e Nottingham Forest. Tra l’altro, gli andalusi hanno sempre chiesto sia l’indennizzo sia il 10% sulla futura rivendita. Il terzino spagnolo, però, ha rifiutato sia i Wolves sia il Nottingham, entrambi pronti a soddisfare ogni tipo di richiesta proveniente dal Nervion: nada, non se ne parla, nella sua testa ci sono soltanto gli azzurri di Conte e l’idea ferma e decisa di rispettare l’intesa raggiunta con il ds Manna, prima ancora del suo viaggio di inizio giugno a Siviglia. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Per Juanlu, giovanissimo talento e anche Under per le liste essendo classe 2003, Manna è già stato in Spagna qualche settimana fa per parlare con il ds del Siviglia e con gli agenti del calciatore, chiaro indizio della volontà di procedere e chiudere. Affare in via di definizione, dunque. Juanlu è un esterno molto abile a spingere che ha doti fisiche e atletiche, è molto rapido e crea pericoli dalle sue parti. Può ancora crescere tanto in fase difensiva. Per il Napoli sarebbe un investimento per il futuro.