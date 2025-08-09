Ultim'ora Juanlu tra Napoli e Wolves, intanto il Siviglia ha chiuso per il suo sostituto

Il Siviglia non riesce a sbloccare la situazione di Juanlu Sanchez: il club andaluso vorrebbe cederlo al Wolverhampton che offre 20 milioni di euro, ma il calciatore fa muro in quanto vuole andare al Napoli (che è invece fermo alla proposta da 17 milioni). Quello che non sembra essere in discussione è che, verso l'una o l'altra destinazione, alla fine Juanlu saluterà: come riporta Radio Marca Baleares, il Siviglia è molto vicino a chiudere per il suo sostituto, il terzino destro Pablo Maffeo dal Maiorca.

Il portale dell'emittente spagnola aggiunge: "Pablo Maffeo potrebbe diventare il sostituto di Juanlu Sánchez, qualora il suo trasferimento al Napoli dovesse concretizzarsi. Il Siviglia ha bisogno di fare cassa e cedere giocatori, vincolato dal limite salariale e dalla necessità di registrare diversi calciatori che, pur avendo avuto spazio con Almeyda in questa pre-stagione, non risultano ancora iscritti alla Liga. Se l’operazione per il canterano - con tre milioni di euro a separare il club andaluso da quello italiano - dovesse andare in porto, rimarrebbe solo José Ángel Carmona come terzino destro in rosa".