Juanlu vuole solo il Napoli e l’ha ribadito anche oggi al Siviglia: la situazione
Juanlu Sanchez ha ribadito al Siviglia che vuole solo il Napoli. A riportarlo è Orazio Accomando, giornalista ed esperto di calciomercato SportMediaset, che scrive questo messaggio su X: "Situazione Juanlu Sanchez: il difensore anche oggi ha ribadito al Siviglia di voler solo il Napoli. Gli spagnoli, oltre a quello del Wolverhampton, hanno portato agli agenti un interesse del Nottingham, incassando la stessa risposta. Il Napoli, come ribadito, non migliorerà l'offerta da 17M".
🚨Situazione #JuanluSanchez: il difensore anche oggi ha ribadito al #Siviglia di voler solo il #Napoli. Gli spagnoli, oltre a quello del #Wolverhampton, hanno portato agli agenti un interesse del #Nottingham, incassando la stessa risposta. Il Napoli, come ribadito, non migliorerà… https://t.co/ArevFgkPcO— Orazio Accomando (@OAccomando91) August 9, 2025
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
