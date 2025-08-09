Juanlu vuole solo il Napoli e l’ha ribadito anche oggi al Siviglia: la situazione

Juanlu Sanchez ha ribadito al Siviglia che vuole solo il Napoli. A riportarlo è Orazio Accomando, giornalista ed esperto di calciomercato SportMediaset, che scrive questo messaggio su X: "Situazione Juanlu Sanchez: il difensore anche oggi ha ribadito al Siviglia di voler solo il Napoli. Gli spagnoli, oltre a quello del Wolverhampton, hanno portato agli agenti un interesse del Nottingham, incassando la stessa risposta. Il Napoli, come ribadito, non migliorerà l'offerta da 17M".