Juve e Psg su Lookman: l'Atalanta fa il prezzo e spara altissimo

Sempre più concreto l'addio di Lookman dall'Atalanta a fine stagione. I tifosi del Napoli sognano il gran colpo in estate ma al momento sembrano essere altre le squadre accreditate per il suo acquisto. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola che svela anche il prezzo: 60 milioni.

"Il Psg potrebbe tornare alla carica per sfruttare la situazione, la Juventus però non molla la presa. L'idea bianconera è abbastanza concreta (si cerca un esterno d'attacco con le caratteristiche simile a quelle di Lookman), tutto dipenderà dalle richieste economiche dei bergamaschi che valutano il giocatore intorno ai 60 milioni: il contratto in scadenza nel 2026 impone una cessione a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto (non è escluso che si possa puntare al ribasso)".